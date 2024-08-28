Игры, экскурсии и мастер-классы состоятся в Иркутске в честь Дня Байкала

1 сентября с 12:00 до 14:00 во Дворце творчества на улице Желябова, 5 запланирована праздничная программа «Вместе с Байкалом». В рамках нее организуют концерт и мастер-классы для детей, а также подведут итоги конкурса «Эко-семья». С 13:00 до 16:00 в ТРЦ «Мистер Икс» можно посетить эко-фестиваль, поиграть в тематические игры и получить сувениры.