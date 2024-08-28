Игры, экскурсии и мастер-классы состоятся в Иркутске в честь Дня Байкала

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, 29, 30, 31 августа в 16:00, 17:40 и 18:30 можно посетить интерактивные эко-экскурсии по Кайскому бору, который является памятником природы регионального значения. Для участия необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Организаторами выступают министерство природных ресурсов и экологии Прибайкалья, администрация Иркутска, Дворец детского и юношеского творчества, Детский экологический союз.
«Мероприятия проведут профессиональные гиды и работники биолого-почвенного факультета ИГУ. Они расскажут интересные факты о Кайском боре, познакомят участников с растительным и животным миром, продемонстрируют уникальный археологический материал, помогут рассмотреть клетки растений под микроскопом. Продолжительность каждой экскурсии составит 40 минут», — рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля мэрии Валентина Сафонова.
1 сентября с 12:00 до 14:00 во Дворце творчества на улице Желябова, 5 запланирована праздничная программа «Вместе с Байкалом». В рамках нее организуют концерт и мастер-классы для детей, а также подведут итоги конкурса «Эко-семья». С 13:00 до 16:00 в ТРЦ «Мистер Икс» можно посетить эко-фестиваль, поиграть в тематические игры и получить сувениры.
С 31 августа по 17 сентября с 9:00 до 18:00 в историко-краеведческом центре «Дом Европы» будет открыта выставка «Байкальская эволюция: люди и смыслы». Она включает в себя работы современных художников и мастеров. Для посещения необходима предварительная запись.