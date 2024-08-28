Эпидемиолог Фельдблюм сообщила об ожидаемых осенью в Прикамье типах гриппа

Эпидемиолог Ирина Фельдблюм сообщила perm.aif.ru об ожидаемых осенью в Прикамье типах гриппа.
По прогнозам специалистов, он придёт в Пермский край ближе к ноябрю. Обычно в Прикамье регистрируют грипп А и В. В первой группе две разновидности вируса. Это H3N2 (его также называют гонконгским) и H1N1 (пандемичный). В группе В тоже два превалирующих вируса: «Виктория» и «Ямагата».
«По прогнозам ВОЗ, этой осенью в Прикамье придут три разновидности гриппа: две из группы А и одна из группы В — “Виктория”», — рассказала perm.aif.ru заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм.
Эпидемиолог рекомендует жителям региона защитить организм с помощью вакцинации.
Ранее perm.aif.ru писал, что в 2024 году в Пермском крае рост заболеваемости ОРВИ начался раньше обычного — в начале августа. В том числе увеличивается число заражённых коронавирусом. Циркулирует штамм «флирт». В сентябре, по прогнозам экспертов, рост заболеваемости продолжится в связи с открытием школ, вузов и других образовательных учреждений. Однако патовой ситуации врачи не ожидают.