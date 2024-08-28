Эпидемиолог Фельдблюм сообщила об ожидаемых осенью в Прикамье типах гриппа

По прогнозам специалистов, он придёт в Пермский край ближе к ноябрю. Обычно в Прикамье регистрируют грипп А и В. В первой группе две разновидности вируса. Это H3N2 (его также называют гонконгским) и H1N1 (пандемичный). В группе В тоже два превалирующих вируса: «Виктория» и «Ямагата».