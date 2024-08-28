День Байкала отметят в Иркутске играми и экскурсиями

В Иркутске пройдет ряд праздничных мероприятиях приуроченных к Дню Байкала. Для жителей и гостей областного центра будут организованы различные игры, экскурсии и мастер-классы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, в течение трех дней с 29 по 31 августа в 16:00,17:40 и 18:30 будут организованы бесплатные экскурсии по Кайскому бору. Он является областным памятником природы. Но количество мест в группах ограничено.