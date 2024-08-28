Владивосток готовится к открытию нового масштабного скейт-парка

Во Владивостоке 1 сентября состоится торжественное открытие нового современного скейт-парка на набережной Спортивной гавани, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Скейт-парк, площадью 1300 квадратных метров, станет одним из крупнейших подобных сооружений на Дальнем Востоке и включает в себя зоны для олимпийских дисциплин «Парк» и «Улица». Эти зоны предназначены для катания на скейтах, самокатах, велосипедах и роликах, что делает его универсальным местом для всех любителей уличных видов спорта. Отмечается, что площадка сделана из бетона, что обеспечит долговечность сооружения.
«Уличные виды спорта, ставшие олимпийскими дисциплинами, не имеют границ, они развивается по всему миру. Экстремальные виды спорта не похожи на традиционный спорт, скорее это комьюнити людей, культура и образ жизни», — сказала председатель федерации скейтбординга Приморского края, вице-президент федерации скейтбординга России Вероника Марнова.
В официальной части мероприятия примут участие председатель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков, председатель федерации скейтбординга Приморского края, вице-президент федерации скейтбординга России Вероника Марнова и другие.
Проект скейт-парка был реализован при поддержке федерального застройщика ГК «Самолёт» и направлен на стимулирование активности и развитие спортивной инфраструктуры в городе.
Напомним, в ходе «Прямого разговора» (16+) губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что «дологовечный» скейт-парк появится в дальневосточной столице. Глава региона подчеркнул, что существующий скейт-парк действительно нуждается в ремонте.