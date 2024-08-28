Владивосток готовится к открытию нового масштабного скейт-парка

Скейт-парк, площадью 1300 квадратных метров, станет одним из крупнейших подобных сооружений на Дальнем Востоке и включает в себя зоны для олимпийских дисциплин «Парк» и «Улица». Эти зоны предназначены для катания на скейтах, самокатах, велосипедах и роликах, что делает его универсальным местом для всех любителей уличных видов спорта. Отмечается, что площадка сделана из бетона, что обеспечит долговечность сооружения.