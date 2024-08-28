Дмитрий Демешин рассказал, какие инструменты помогают менять Хабаровский край к лучшему

Уже сейчас жители видят плоды множества партийных инициатив, таких как «Единая страна — доступная среда», «Комфортная городская среда», «Чистая страна» и «Доступный труд». Всего насчитывается 20 таких проектов, которые строятся на основе установок Президента и его национальных инициатив. Их главная цель полностью совпадает с приоритетом — обеспечить честное и справедливое решение всех проблем, которые поднимают местные жители.