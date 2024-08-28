Дмитрий Демешин рассказал, какие инструменты помогают менять Хабаровский край к лучшему

К его актуализации и решению задач, поставленных жителями, активно подключается региональное отделение партии «Единая Россия», пишет в своем телеграм-канале Дмитрий Демешин.
«Детали сотрудничества мы обсудили с депутатом Государственной Думы Максимом Ивановым, который всегда открыт к диалогу», — поделился врио губернатора края.
Уже сейчас жители видят плоды множества партийных инициатив, таких как «Единая страна — доступная среда», «Комфортная городская среда», «Чистая страна» и «Доступный труд». Всего насчитывается 20 таких проектов, которые строятся на основе установок Президента и его национальных инициатив. Их главная цель полностью совпадает с приоритетом — обеспечить честное и справедливое решение всех проблем, которые поднимают местные жители.
Примером защиты прав жителей является создание экспертного центра «Доступный город». Центр активно занимается проверкой доступности дворов для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, проект «Выбирай своё» поддерживает местных производителей продуктов питания, помогая им улучшать качество и находить новые рынки сбыта.
«Эти инструменты помогают менять жизнь в Хабаровском крае к лучшему, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве», — добавил Дмитрий Демешин.