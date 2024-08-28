Лучший двор и подъезд выбирают в Хабаровске

Конкуренция среди участников серьезная. Где-то они пытаются выставить в ярком свете свою придомовую площадку при помощи застройщика, который изрядно постарался и сделал из двора мини-парк, как, например, у новостройки по улице Краснодарской, 40 В. В этом дворе, к слову, есть все для активного, интеллектуального и спокойного отдыха: тренажеры, футбольная коробка, площадка для игры в большие шахматы, качели, карусели, прекрасные клумбы.