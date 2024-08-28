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Лучший двор и подъезд выбирают в Хабаровске

На участие в смотре-конкурсе в этом году во время районных этапов было подано 406 заявок.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске выбирают лучший двор и лучший подъезд. Призовой фонд традиционного состязания составляет 480 тысяч рублей. Его распределят между победителями испытания, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Сегодня жюри конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» отправилось в объезд, чтобы выставить оценки придомовым территориям, которые были представлены для участия в состязании.

«На участие в смотре-конкурсе “Лучший двор, лучший подъезд” в этом году во время районных этапов было подано 406 заявок. На городской этап вышло 36 дворов. Будем выявлять победителей в 7 номинациях. Обязательно учитывается участие жителей в благоустройстве дворов и украшении подъездов», — рассказала заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Мария Кущ.

Конкуренция среди участников серьезная. Где-то они пытаются выставить в ярком свете свою придомовую площадку при помощи застройщика, который изрядно постарался и сделал из двора мини-парк, как, например, у новостройки по улице Краснодарской, 40 В. В этом дворе, к слову, есть все для активного, интеллектуального и спокойного отдыха: тренажеры, футбольная коробка, площадка для игры в большие шахматы, качели, карусели, прекрасные клумбы.

Неподалеку — во дворе по улице Краснодарской, 31А решили удивить жюри душевностью. Жители здесь сами смастерили декоративный колодец, кормушку для птиц, украсили территорию цветами и причудливыми фигурками.

«Следим за порядком во дворе всем домом. У нас есть ответственные за клумбы. Вместе здесь проводим субботники и праздники», — поделилась председатель ТСЖ Ольга Глушкова.

В доме № 17 на улице Демьяна Бедного для того чтобы улучшить настроение жильцов, представители управляющей компании высадили шикарные клумбы и установили кашпо с цветами. Также сделали для ребят детскую площадку.

Все изыски, которые были подготовлены участниками, компетентное жюри будет оценивать в течение двух дней. Затем будут определяться победители — в разных номинациях их будет несколько. Дипломы и денежные премии они получат в ноябре. Средства они могут потратить на украшение дворов или на проведение общих праздников.

ЖКХ