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Депутат Омского горсовета приобрел еще одно СМИ

Франшизу «РБК-Омск» купил Максим Концедалов.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор ООО «СМК Холдинг», депутат Омского горсовета Максим Концедалов приобрел франшизу «РБК-Омск». Запуск сайта запланирован на сентябрь.

«Мы подписали договор с РБК о запуске сайта РБК Омск. В дальнейшем мы планируем реализовывать партнерские сюжеты на РБК ТВ с трансляцией на Омскую область. В нашем регионе РБК ТВ имеет обширную аудиторию, на сегодняшний день это более 150 тысяч телезрителей в месяц», — рассказал Концедалов в разговоре с «Новым Омском».

Это будет уже не первое СМИ в активе депутата. «СМК Холдинг» развивает также газету «Ваш ОРЕОЛ» и сайт «Ом1».