Депутат Омского горсовета приобрел еще одно СМИ

«Мы подписали договор с РБК о запуске сайта РБК Омск. В дальнейшем мы планируем реализовывать партнерские сюжеты на РБК ТВ с трансляцией на Омскую область. В нашем регионе РБК ТВ имеет обширную аудиторию, на сегодняшний день это более 150 тысяч телезрителей в месяц», — рассказал Концедалов в разговоре с «Новым Омском».