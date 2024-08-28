Депутат Омского горсовета приобрел еще одно СМИ

Генеральный директор ООО «СМК Холдинг», депутат Омского горсовета Максим Концедалов приобрел франшизу «РБК-Омск». Запуск сайта запланирован на сентябрь.
«Мы подписали договор с РБК о запуске сайта РБК Омск. В дальнейшем мы планируем реализовывать партнерские сюжеты на РБК ТВ с трансляцией на Омскую область. В нашем регионе РБК ТВ имеет обширную аудиторию, на сегодняшний день это более 150 тысяч телезрителей в месяц», — рассказал Концедалов в разговоре с «Новым Омском».
Это будет уже не первое СМИ в активе депутата. «СМК Холдинг» развивает также газету «Ваш ОРЕОЛ» и сайт «Ом1».