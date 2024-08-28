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В День знаний 1 сентября в Приморье ожидаются дожди

Последний день лета в Приморье начнется с дождей и гроз.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 87% 752 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящие выходные. Погода, по словам специалистов, обещает быть разной.

В ночь на субботу, 31 августа, на погоду в Приморье повлияют активные атмосферные фронты, на большей территории края пройдут дожди с грозами. Столбики термометров в этот день покажут +14…+21°С. Днем фронты уйдут на Японское море и дожди прекратятся, температура воздуха поднимется до +22°С на севере и до +29°С на юге региона.

В ночь на 1 сентября дожди не ожидаются, но вот днем погода изменится. Из-за нового фронта Приморье накроет облачность, местами пройдут осадки. Минимальные и максимальные температуры воздуха понизятся на 1−5 градусов.

В столице Приморья ночью 31 августа возможен небольшой дождь, столбики термометров достигнут 18…+20°С. Днем осадки прекратятся, потеплеет до +25…+29°С.

1 сентября во Владивостоке небо затянет облаками, не исключена вероятность дождя, который может пройти в конце дня. Столбики термометров ночью упадут до +16…+19°С, днем поднимутся до +21…+24°С.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, кто станет хедлайнером празднования Дня знаний, которое состоится 31 августа.