В День знаний 1 сентября в Приморье ожидаются дожди

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящие выходные. Погода, по словам специалистов, обещает быть разной.
В ночь на субботу, 31 августа, на погоду в Приморье повлияют активные атмосферные фронты, на большей территории края пройдут дожди с грозами. Столбики термометров в этот день покажут +14…+21°С. Днем фронты уйдут на Японское море и дожди прекратятся, температура воздуха поднимется до +22°С на севере и до +29°С на юге региона.
В ночь на 1 сентября дожди не ожидаются, но вот днем погода изменится. Из-за нового фронта Приморье накроет облачность, местами пройдут осадки. Минимальные и максимальные температуры воздуха понизятся на 1−5 градусов.
В столице Приморья ночью 31 августа возможен небольшой дождь, столбики термометров достигнут 18…+20°С. Днем осадки прекратятся, потеплеет до +25…+29°С.
1 сентября во Владивостоке небо затянет облаками, не исключена вероятность дождя, который может пройти в конце дня. Столбики термометров ночью упадут до +16…+19°С, днем поднимутся до +21…+24°С.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, кто станет хедлайнером празднования Дня знаний, которое состоится 31 августа.