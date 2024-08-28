В День знаний 1 сентября в Приморье ожидаются дожди

В ночь на субботу, 31 августа, на погоду в Приморье повлияют активные атмосферные фронты, на большей территории края пройдут дожди с грозами. Столбики термометров в этот день покажут +14…+21°С. Днем фронты уйдут на Японское море и дожди прекратятся, температура воздуха поднимется до +22°С на севере и до +29°С на юге региона.