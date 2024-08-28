Бастрыкин займется свалкой отходов возле детского лагеря под Хабаровском

Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
Ранее в соцсетях появились кадры с помойкой возле лагеря «Мир детства» вблизи села Воронежское-1. Пользователи сообщают о десятках мешков с разлагающимися останками животных, а также о большом количестве бытового мусора, загрязняющего водоёмы и почву. Эти находки уже второй месяц остаются без внимания властей и контролирующих органов.
Активисты экодвижения «Защита природы» и местные жители выразили беспокойство по поводу возможной экологической катастрофы, указывая на бездействие местных властей и проблему частной земли, где расположены отходы.
Следственный комитет сообщил, что по факту жалоб проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Степанову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.