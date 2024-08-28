Бастрыкин займется свалкой отходов возле детского лагеря под Хабаровском

Ранее в соцсетях появились кадры с помойкой возле лагеря «Мир детства» вблизи села Воронежское-1. Пользователи сообщают о десятках мешков с разлагающимися останками животных, а также о большом количестве бытового мусора, загрязняющего водоёмы и почву. Эти находки уже второй месяц остаются без внимания властей и контролирующих органов.