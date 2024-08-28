Более 35 тысяч первоклассников примут в школы Красноярского края

Осенью 2024 года в школы Красноярского края пойдут более 375 тысяч детей, в том числе свыше 35 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
— По статистике, родители все чаще заполняют заявление о записи ребенка в школу в электронном виде, — добавили специалисты.
На портале Госуслуг можно записать ребенка в 1-й класс или 10-й класс, а также перевести его из одного образовательного учреждения в другое. В этом году жители края направили почти 58 тысяч таких заявлений.
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