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Более 35 тысяч первоклассников примут в школы Красноярского края

Этой осенью в школы Красноярского края пойдут свыше 375 тысяч детей.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Осенью 2024 года в школы Красноярского края пойдут более 375 тысяч детей, в том числе свыше 35 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.

— По статистике, родители все чаще заполняют заявление о записи ребенка в школу в электронном виде, — добавили специалисты.

На портале Госуслуг можно записать ребенка в 1-й класс или 10-й класс, а также перевести его из одного образовательного учреждения в другое. В этом году жители края направили почти 58 тысяч таких заявлений.

День знаний не за горами. Форма и канцелярия уже куплены, остается ещё одно непростое дело — выбор букета для учителя. Рассказываем, как выбрать цветы по лучшей цене в Красноярске.

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