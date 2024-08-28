Жители Хабаровского края смогут вернуть больше налогов

— Выплата будет осуществляться в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц по ставке 13% и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%, — рассказывает моя собеседница. — То есть, фактически семьям будет возвращаться уплаченный НДФЛ в размере 7%. Право на получение семейной налоговой выплаты будет возникать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства семьи. Она будет назначаться и выплачиваться территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основании заявления. Непременное условие для получения выплаты — родители являются гражданами России, постоянно проживают в нашей стране, работают и здесь платят налоги. Выплата полагается каждому из родителей, то есть отцу и маме, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте до 18 лет — и даже до 23 лет, если ребенок учится в образовательных учреждениях очно.