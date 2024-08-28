Жители Хабаровского края смогут вернуть больше налогов

Что мы знаем о налогах? То, что их надо платить и только тогда спать спокойно. Но налоги могут и возвращаться. В июле подписан федеральный закон, который вносит ряд изменений в Налоговый кодекс РФ. Большинство поправок вступит в силу с 1 января 2025 года.
Подробнее о них корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» говорит с и.о. начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС России по Хабаровскому краю Сусанной Сидоренко. Богатые тоже заплатят.
Ключевое изменение связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая система перераспределения обсуждалась в обществе давно и вызывала ожесточенные споры. Были у нее сторонники и противники..
Одни говорили, что богатым пора делиться своими сверхдоходами. Справедливо ли, когда нянечка детского сада и миллиардер, который попал в список журнала «Форбс», платят одинаково 13 процентов со своих доходов? Другие сомневались: а захотят ли обеспеченные люди отдать немалые средства? Не попытаются ли скрыть свои доходы? Будет ли толк от этих нововведений? И вот наконец законодатели пришли к единому мнению: у нас в стране введена прогрессивная шкала налогообложения. Новый механизм предполагает, что налоговая ставка будет зависеть от суммы и вида дохода. Чем больше доход, тем выше налог.
Поправки предусматривают пятиступенчатую шкалу НДФЛ. В зависимости от доходов устанавливаются следующие ставки налога:
• 13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год;
• 15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей в год;
• 18% — от 5 млн до 20 млн рублей в год;
• 20% — от 20 млн до 50 млн рублей в год;
• 22% — свыше 50 млн рублей в год.
Повышенный налог будет взиматься не со всего дохода, а только с суммы, превышающей соответствующие пороги. Сейчас в нашей стране тоже действует прогрессивная шкала налогообложения, но она является двухступенчатой. К доходам в пределах 5 млн рублей за год применяется ставка 13%, а свыше этой суммы — 15%.
Кого не коснется повышенная ставка НДФЛ?
— Повышенный НДФЛ не коснется участников СВО, — объясняет Сусанна Сидоренко. — Для доходов в виде денежного довольствия и иных дополнительных выплат, получаемых ими в рамках участия в спецоперации или выполнения задач в период специальной военной операции, сохранятся налоговые ставки в размере 13%. #NEWS_ID=/69136#
Это при сумме доходов не более 5 млн рублей и 15% к сумме, превышающей 5 млн рублей, без дальнейшей прогрессии. Позиция актуальна для мобилизованных и добровольцев, военнослужащих-контрактников, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и ФСБ, в том числе тех, кто работает на участках, примыкающих к районам проведения СВО.
Высокие ставки налогов не будут применяться по отношению к военнослужащим спасательных воинских формирований; сотрудников Следственного комитета, Федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения; прокуроров. Не распространятся повышенные ставки и на доходы от зарплаты тех, кто работает в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями. Здесь будет применяться налоговая ставка НДФЛ в размере 13% — при сумме доходов не более 5 млн рублей и 15% к сумме превышения предела в 5 млн рублей, но без дальнейшего увеличения. Какие выплаты станут облагаться НДФЛ? Прогрессивная шкала НДФЛ будет применяться в отношении всех доходов физического лица, которые подлежат налогообложению за календарный год, включая зарплату, премии, доходы от реализации движимого и недвижимого имущества, дивиденды, проценты по вкладам и проч. Семейная выплата.
Федеральный закон вводит ежегодную семейную налоговую выплату. Что она собой представляет и кто может на нее претендовать? Она предназначена для семей, имеющих двух и более детей. Закон вступит в силу с начала 2026 года.
— Выплата будет осуществляться в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц по ставке 13% и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%, — рассказывает моя собеседница. — То есть, фактически семьям будет возвращаться уплаченный НДФЛ в размере 7%. Право на получение семейной налоговой выплаты будет возникать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства семьи. Она будет назначаться и выплачиваться территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основании заявления. Непременное условие для получения выплаты — родители являются гражданами России, постоянно проживают в нашей стране, работают и здесь платят налоги. Выплата полагается каждому из родителей, то есть отцу и маме, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте до 18 лет — и даже до 23 лет, если ребенок учится в образовательных учреждениях очно.
Бежать от налогов?
Есть ли риск, что богатые люди начнут искать способы, чтобы уклониться от больших налогов?
— Думаю, нет, — замечает Сусанна Сидоренко. — Главная цель введения прогрессивной шкалы НДФЛ — обеспечить справедливое распределение налогового бремени. Те, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, должны отдать часть средств на благо общества. Ставка налога для подавляющего большинства трудоспособных граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, а это меньше 200 тысяч рублей в месяц, не изменится. У них, как и сейчас, налог будут взимать по ставке 13%. Повышенные ставки налога затронут лишь 3% населения с высоким уровнем дохода.
И тут встает вопрос: а станет ли налоговая система более справедливой для регионов?
— Дополнительные доходы бюджета, полученные от введения прогрессивной шкалы налогообложения, пойдут на социально-экономическое развитие страны, в том числе регионов: промышленность, финансирование новых объявленных президентом нацпроектов, таких как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», а также финансирование мер поддержки бизнеса, участников СВО, пенсионеров, семей с детьми. И это хорошо. Какие штрафы и санкции предусмотрены для налогоплательщиков в связи с изменением в налоговом законодательстве? Оказывается, никаких.
Относительно личных доходов человека ответственность наступает в случае, если он не задекларировал доход от продажи движимого и недвижимого имущества. Тогда предусматривается штраф в размере 20% от суммы налога. Что касается корпоративных доходов россиян, то тут ответственность несет налоговый агент, то есть работодатель. За несвоевременное или неполное перечисление НДФЛ в бюджет предусматривается штраф — 20% от суммы налога.