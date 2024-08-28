Подросток из Приморья слетала к подруге по переписке в Тюмень: возвращали с полицией

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по г. Уссурийску при содействии коллег из линейного управления МВД России на транспорте установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья и передали девушку матери», — пишет пресс-служба приморской полиции.
В полицию Уссурийска обратилась жительница Надеждинского района, сообщившая о пропаже дочери, не вернувшейся из поездки к родственнице во Владивосток. Предположив, что дочь могла поехать к подруге, женщина отправилась в Уссурийск. Но подруга рассказала, что девушки в городе нет.
Проверив соцсети, полицейские выяснили, что несовершеннолетняя могла направиться в Тюмень. Оперативники установили, что она прилетела в сибирский город рейсом через Екатеринбург.
Волонтеры, подключившиеся к поискам, первыми обнаружили девушку в общежитии. До приезда матери девушка была передана инспекторам по делам несовершеннолетних. Противоправных действий в отношении девушки выявлено не было, с ней проведена профилактическая беседа.
Ранее стало известно, что в Хабаровске правоохранительными органами задержана банда подростков-блогеров, которая держала в страхе весь город.