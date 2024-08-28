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Подросток из Приморья слетала к подруге по переписке в Тюмень: возвращали с полицией

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. Пропавшая 17-летняя девушка из Приморья была найдена в Тюменской области. Мать искала ее в Уссурийске.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по г. Уссурийску при содействии коллег из линейного управления МВД России на транспорте установили местонахождение пропавшей несовершеннолетней из Приморья и передали девушку матери», — пишет пресс-служба приморской полиции.

В полицию Уссурийска обратилась жительница Надеждинского района, сообщившая о пропаже дочери, не вернувшейся из поездки к родственнице во Владивосток. Предположив, что дочь могла поехать к подруге, женщина отправилась в Уссурийск. Но подруга рассказала, что девушки в городе нет.

Проверив соцсети, полицейские выяснили, что несовершеннолетняя могла направиться в Тюмень. Оперативники установили, что она прилетела в сибирский город рейсом через Екатеринбург.

Волонтеры, подключившиеся к поискам, первыми обнаружили девушку в общежитии. До приезда матери девушка была передана инспекторам по делам несовершеннолетних. Противоправных действий в отношении девушки выявлено не было, с ней проведена профилактическая беседа.

Ранее стало известно, что в Хабаровске правоохранительными органами задержана банда подростков-блогеров, которая держала в страхе весь город.