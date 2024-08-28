Подросток из Приморья слетала к подруге по переписке в Тюмень: возвращали с полицией

В полицию Уссурийска обратилась жительница Надеждинского района, сообщившая о пропаже дочери, не вернувшейся из поездки к родственнице во Владивосток. Предположив, что дочь могла поехать к подруге, женщина отправилась в Уссурийск. Но подруга рассказала, что девушки в городе нет.