Врач Шаповалова: остеохондроз и проблемы с сосудами не вызывают головокружения

— Головокружение — это ощущение вращения человека в пространстве или окружающих его предметов. Это можно сравнить с катанием на карусели: мы не можем сфокусировать взгляд, и перед нами все вращается, или нам кажется, что мы вращаемся. Но чаще пациенты под головокружением понимают совсем другие симптомы, например, пошатывание при ходьбе, тошноту, их может бросать из стороны в сторону. Конечно, они могут сопровождать головокружение, но им не являются.