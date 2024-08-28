Что не так с современной левой повесткой

И некоторые даже такой вот риторикой проникаются. В особенности те, кто уже может себе позволить покровительственную филантропию. Ну и кто любит все эти игры в осознанность, экологичность в буквальном и переносном смысле, борьбу за свободу. А еще, видимо, те, кто не очень хорошо знает историю и не понимает законов развития социума. И вот этакие прогрессисты вновь и вновь наступают на грабли: лицемерно заигрывают с низшими, уверяя их в том, что все люди братья, даже возносят угнетенных выше себя и закономерно огребают. Короче, страшно далеки они от народа, не понимают его истинных потребностей. Народ, к слову, тоже не очень-то знает, что ему на самом деле нужно, но чувствует, что его благодетели вечно подсовывают какую-то шляпу. Ну и негодует. И мстит.