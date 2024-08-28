Первая выставка достижений Хабаровского края откроется 2 сентября

— Особенность нашей выставки достижений в ее всекраевом охвате. По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина не только ведущие, известные на весь мир предприятия, но также каждый район края и два городских округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре представят свои последние достижения. Это то, что создается на территории отдельного муниципалитета и чем гордятся его жители. Муниципальные образования края получат возможность на центральной сцене выставки представить свой потенциал, рассказать о достопримечательностях, значимых событиях, планах и перспективах на ближайшие годы. У новых и пока мало известных местных компаний также появится шанс заявить о себе на весь край, — подчеркнула Валентина Филоненко.