Первая выставка достижений Хабаровского края откроется 2 сентября

Яркое событие ждет жителей и гостей столицы на следующей неделе: выставка достижений Хабаровского края (0+). На набережной Хабаровска будут демонстрироваться лучшие образцы продукции, которую производят на территории региона. Участвуют в выставке не только предприятия-флагманы — впервые свои достижения представят все 19 муниципальных образований края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— 2 сентября, в День знаний, в Хабаровске откроется первая в истории региона выставка «Достижения Хабаровского края». Девиз выставки: «Гордость, сопричастность, будущее». Экспозиция будет работать всю неделю по 8 сентября, чтобы гости и жители краевой столицы смогли без спешки ознакомиться с образцами лучшей продукции, произведенной в крае: промышленной, продовольственной, креативной, — рассказала первый заместитель министра экономического развития края Валентина Филоненко.
В центре экспозиции разместятся знаменитые вездеходные багги, беспилотники «Заря», 2 газобуса «Амурбас», модели флагманских воздушных и морских судов, в том числе полноразмерная модель инновационной алюминиевой лодки «SARMAT», зона VR Cуперджета-100. В отдельных шатрах будет выставлена продукция машиностроения, строительной, лесо— и горнопромышленной отраслей.
Всю неделю будет работать выставка-продажа товаров, производимых под брендом «Сделано в Хабаровском крае». В 10 шатрах с комфортом разместятся витрины с продовольственными и непродовольственными товарами, точки, где гурманы смогут оценить аутентичную дальневосточную кухню. О туристических достопримечательностях Хабаровского края расскажут в зоне АНО ТИЦ.
— Особенность нашей выставки достижений в ее всекраевом охвате. По поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина не только ведущие, известные на весь мир предприятия, но также каждый район края и два городских округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре представят свои последние достижения. Это то, что создается на территории отдельного муниципалитета и чем гордятся его жители. Муниципальные образования края получат возможность на центральной сцене выставки представить свой потенциал, рассказать о достопримечательностях, значимых событиях, планах и перспективах на ближайшие годы. У новых и пока мало известных местных компаний также появится шанс заявить о себе на весь край, — подчеркнула Валентина Филоненко.
Выставка достижений станет зоной живого творчества и коллективного отдыха. Всю неделю в кинотеатре под открытым небом будет идти показ анимационных фильмов хабаровских студий, организованы разнообразные мастер-классы и фэшн-шоу местных дизайнеров.
Большое внимание уделяется культурной программе. Гостей и жителей краевой столицы ждут яркие выступления художественных коллективов из районов края, музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» и концерт рок-группы BARLAMA.