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В омском «Авангарде» не исключили возможность возвращения форварда Грицюка

Об этом рассказал генеральный менеджер команды Антон Курьянов.

Источник: Комсомольская правда

Генменеджер омского ХК «Авангард» не исключил возможности межклубного обмена и возвращения в команду нападающего Арсения Грицюка.

«Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс», — заявил Курьянов в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, летом нынешнего года Грицюк ушел из «Авангарда» в СКА. При этом его зарплата снизилась с 60 до 12 млн рублей. Контракт подписан до конца сезона 20024\25.