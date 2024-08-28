В омском «Авангарде» не исключили возможность возвращения форварда Грицюка

«Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс», — заявил Курьянов в интервью «Спорт-экспрессу».