Тетради с изображением экипажа легендарного танка «Алеша» поступили в Приморье

Подвиг экипажа танка «Алеша» продолжает вдохновлять миллионы людей по всей стране. История о том, как эти мужественные бойцы отразили атаку превосходящих сил противника и спасли товарищей, запечатлена не только в официальных документах и наградных листах, но и в сердцах всех, кто знаком с этим подвигом. Для школьников Приморья тетради с изображением героев станут напоминанием о том, что настоящие герои живут среди нас, и что каждый из них — это пример мужества и преданности своему делу.