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В Ростовской области полиция проводит проверку после конфликта посетителей в кафе

В Красном Сулине полиция проводит проверку после конфликта местных в кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция проводит проверку после стычки местных жителей в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в ночь на 22 августа в Красном Сулине.

По предварительной информации ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в местном кафе произошел конфликт. На место прибыли сотрудники полиции.

— Заявлений о совершении противоправных действий от участников событий, а также сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступило, — уточнили в ведомстве.