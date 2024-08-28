В Ростовской области полиция проводит проверку после конфликта посетителей в кафе

В Ростовской области полиция проводит проверку после стычки местных жителей в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в ночь на 22 августа в Красном Сулине.
По предварительной информации ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в местном кафе произошел конфликт. На место прибыли сотрудники полиции.
— Заявлений о совершении противоправных действий от участников событий, а также сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступило, — уточнили в ведомстве.