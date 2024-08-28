В части Ялты и Кореизе отключат воду

По информации властей, с 09:00 до 17:00 воды не будет в Ялте по улицам Рабочая, Ословского, Чкалова, Клары Цеткин, Ударника, Черкасова, Комсомольская, Дарсановский въезд, Халтурина, пер. Халтурина, Мошкарина, Аверкина, пер. Лукомского, Северный спуск, Загородная, Ореховая, Тимирязева, Крупской, Савельева, Григорьева в Ялте.
С 09:15 до 16:30 вода будет отключена также в поселке Кореиз по улицам: Севастопольское шоссе 14−50, Южная, Егерьская, Водовозовых, Курортная, Горемыкиных, пер. Предгорный, пер. Лазурный, пер. Юсуповский, Мисхорский спуск в пгт Кореиз.
Как сообщили в предприятии «Водоканал ЮБК», причина — аварийно-восстановительные и аварийно-ремонтные работы.
В среду также стало известно, что в Евпатории на магистральном водоводе в районе села Прибрежное произошла авария, давление в городской системе снижено, вследствие чего жители верхних этажей многоэтажек остались без воды.