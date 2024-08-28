На Земле началась магнитная буря средней интенсивности

«После 3 часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и её интенсивность усиливаться не будет», — отметил специалист.