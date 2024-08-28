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В Самару перенаправили самолеты из закрытого аэропорта Казани

Самарский аэропорт принял самолеты, которые летели в Казань.

В самарский аэропорт Курумоч перенаправили два рейса, которые летели в Казань. Казанский аэропорт имени Тукая закрыли на прием и отправку воздушных судов 28 августа в 07.00 по московскому времени. Такое решение было принято по указанию органов управления воздушным движением.

— Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару, — сообщили в казанском аэропорту.

Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности до особого распоряжения, уточнили в Росавиации.