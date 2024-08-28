В Самару перенаправили самолеты из закрытого аэропорта Казани

В самарский аэропорт Курумоч перенаправили два рейса, которые летели в Казань. Казанский аэропорт имени Тукая закрыли на прием и отправку воздушных судов 28 августа в 07.00 по московскому времени. Такое решение было принято по указанию органов управления воздушным движением.