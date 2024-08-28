На Омскую область в четверг обрушатся дожди и грозы

Завтра в четверг, 29 августа, Омскую область накроют кратковременные дожди и грозы. Максимально столбик термометра поднимется до +23 градусов. О том, какая будет погода в Омске 29 августа 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.