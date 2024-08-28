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На Омскую область в четверг обрушатся дожди и грозы

В отдельных районах ожидается штормовой ветер.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в четверг, 29 августа, Омскую область накроют кратковременные дожди и грозы. Максимально столбик термометра поднимется до +23 градусов. О том, какая будет погода в Омске 29 августа 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на четверг температура воздуха будет в пределах +9…+14 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах будет туман. Возможны грозы. Порывы ветра достигнут 6−11 м/с.

Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Кратковременные дожди сохранятся на протяжении всего дня. Синоптики прогнозируют грозу. Порывы ветра будут в пределах 7−12 м/с, местами до 15−18 м/с.