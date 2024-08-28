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Площадки и памп-трек: в Татарстане откроется новый парк «Семья»

В Алексеевском районе РТ на завершающей стадии строительство первой очереди парка семейного отдыха в центре поселка Алексеевское.

Источник: пресс-служба Алексеевского района РТ

Сейчас в этом общественном пространстве завершена укладка резинового покрытия на детской площадке, обустроены треки, уложена дорожка для бега, установлена спортивная площадка.

Подрядная организация работает над установкой нового ограждения, монтажом поливного оборудования и севом газона. Будет высажено 650 деревьев и кустарников.

Следующим летом планируется строительство мини-футбольного поля и установка малых архитектурных форм.

«Несмотря на то, что парк “Семья” еще не открыт официально, юные алексеевцы и молодые семьи уже полюбили это пространство», — прокомментировал в своих соцсетях глава Алексеевского района Сергей Демидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 60 парков и скверов благоустроят в Татарстане до конца года и обновят 833 двора.

ЖКХ