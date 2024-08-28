Художник из Берлина Aris Oner создал мурал в Екатеринбурге

На работе изображена вязь букв, которые складываются в цитату из фантастического произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу»: «Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же».
Как пояснил Aris Oner, цитата отражает оптимистический взгляд на научное и техническое развитие в советской культуре, где считалось, что через познание и труд можно достичь высшего счастья и смысла. «Эти слова обращаются к общечеловеческой проблеме поиска ответов на основные вопросы бытия. Предполагается, что счастье, равно как и смысл жизни заключаются в процессе познания и исследования — перефразируя идею, что удовольствие и радость можно найти в самом процессе открытия нового, а не только в достижении конечных результатов», — прокомментировал художник.
Aris Oner начал свой путь в уличном искусстве в середине 90-х как граффити-райтер в Берлине. В основе его художественного стиля лежит авторский леттеринг — он экспериментирует с буквенными символами, смешивая современные и архаичные принципы каллиграфии. В каждой буквенной композиции от автора скрывается высказывание, в которых использованные шрифты должны раскрывать новые смыслы. Художник также принял участие в проекте «Кириллица на улице» в Екатеринбурге и создал на общем продакшене букву «Ё».
Напомним, граффити-джем «Кириллица на улице» от организаторов «Стенограффии» состоялся 24 августа. Более 30 художников, каллиграфов, дизайнеров и граффитчиков из разных городов России и других стран создадали изображения 33 букв кириллического алфавита на длинном заборе на ул. Татищева.