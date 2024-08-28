Художник из Берлина Aris Oner создал мурал в Екатеринбурге

Как пояснил Aris Oner, цитата отражает оптимистический взгляд на научное и техническое развитие в советской культуре, где считалось, что через познание и труд можно достичь высшего счастья и смысла. «Эти слова обращаются к общечеловеческой проблеме поиска ответов на основные вопросы бытия. Предполагается, что счастье, равно как и смысл жизни заключаются в процессе познания и исследования — перефразируя идею, что удовольствие и радость можно найти в самом процессе открытия нового, а не только в достижении конечных результатов», — прокомментировал художник.