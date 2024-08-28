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В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 350 авто

Со стороны Кубани проезд свободен.

По состоянию на 9.00 среды, 28 августа, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 350 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ждать своей очереди в Крыму нужно около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет. Очередь со стороны Керчи появилась в семь утра. Тогда там насчитывалось 60 машин.