У метро и в ТЦ Петербурга заработали мобильные пункты вакцинации

Их можно найти около станций метро и в торговых центрах.
«Такое расположение удобно в первую очередь для занятых горожан, у которых нет времени специально идти в поликлинику и стоять там в очереди», — сообщили в городском комздраве.
Большинство мобильных пунктов вакцинации работают по будням, но есть и такие, кто работает по субботам (график можно уточнить на сайте городского комитета). Чтобы поставить прививку достаточно показать паспорт и полис ОМС. Отметим, что прививки в мобильных пунктах ставят только тем, кому исполнилось 18 лет.