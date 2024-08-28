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У метро и в ТЦ Петербурга заработали мобильные пункты вакцинации

В каждом районе Северной столицы открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Их можно найти около станций метро и в торговых центрах.

«Такое расположение удобно в первую очередь для занятых горожан, у которых нет времени специально идти в поликлинику и стоять там в очереди», — сообщили в городском комздраве.

Большинство мобильных пунктов вакцинации работают по будням, но есть и такие, кто работает по субботам (график можно уточнить на сайте городского комитета). Чтобы поставить прививку достаточно показать паспорт и полис ОМС. Отметим, что прививки в мобильных пунктах ставят только тем, кому исполнилось 18 лет.

здоровье