У метро и в ТЦ Петербурга заработали мобильные пункты вакцинации

Большинство мобильных пунктов вакцинации работают по будням, но есть и такие, кто работает по субботам (график можно уточнить на сайте городского комитета). Чтобы поставить прививку достаточно показать паспорт и полис ОМС. Отметим, что прививки в мобильных пунктах ставят только тем, кому исполнилось 18 лет.