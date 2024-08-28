«Возвращайтесь живыми и с победой!»: картина, нарисованная школьницей из Иркутска, стала талисманом для бойцов СВО

Трогательные письма, яркие рисунки, вещи-талисманы и даже карманные деньги — дети со всей страны по-своему стараются поддержать бойцов специальной военной операции. Среди них и 9-летняя Валерия Басхаева из Иркутска. Школьница нарисовала картину: на фоне российского флага — защитник с автоматом и танк. Бойцы разместили работу у себя в блиндаже, теперь она будет их талисманом.
Девочка учится в кадетском классе школы № 45 в столице Приангарья. Помимо основных предметов, ребята здесь изучают строевую подготовку, принимают участие в зарницах, посещают уроки по патриотическому воспитанию.
— Учитель предложила принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа», — рассказывает КП-Иркутск мама Валерии Туяна. — Ранее дочь отправляла работы на него каждый год, но призовых мест не занимала. В этот раз они вместе с папой решили нарисовать картину для бойцов СВО, чтобы поддержать их, ведь солдаты сражаются за будущее наших детей. Тем более, мужья двух моих сестер — военнослужащие и сейчас тоже находятся в зоне спецоперации. Лера очень переживает за них и ждет домой.
Рисовали акварелью, а фигуру бойца вырезали из дерева, покрыли лаком и прикрепили к картине. На создание ушло около двух месяцев. В мае работу отправили на конкурс. Она стала одной из лучших в регионе.
— В начале лета состоялось награждение. Волонтеры регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области предложили Лере передать картину нашим землякам, которые сейчас находятся за ленточкой. Она, не раздумывая, согласилась. А также записала видеообращение:
— Желаю, чтобы вы вернулись домой с с победой, живыми и здоровыми! — обратилась девочка.
Школьница не ожидала, что, получив подарок, бойцы отправят ей ответное видеосообщение.
— Валерия, спасибо большое! Как доедем до расположения, где будет картина висеть, мы обязательно запишем видео с товарищами. Победа будет за нами!
Также мужчины пообещали, что картина станет теперь их талисманом и будет висеть в блиндаже. Более того, когда они вернутся домой, обязательно встретятся с девочкой.
— В будущем дочь мечтает работать в полиции или в медицине. Хочет помогать людям. А после истории с картиной Лера захотела помогать бойцам еще больше. Она копит деньги, возможно, потратит их на гуманитарную помощь.