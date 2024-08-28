«Возвращайтесь живыми и с победой!»: картина, нарисованная школьницей из Иркутска, стала талисманом для бойцов СВО

— Учитель предложила принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа», — рассказывает КП-Иркутск мама Валерии Туяна. — Ранее дочь отправляла работы на него каждый год, но призовых мест не занимала. В этот раз они вместе с папой решили нарисовать картину для бойцов СВО, чтобы поддержать их, ведь солдаты сражаются за будущее наших детей. Тем более, мужья двух моих сестер — военнослужащие и сейчас тоже находятся в зоне спецоперации. Лера очень переживает за них и ждет домой.