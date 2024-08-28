Строительство дамбы завершается в Индустриальном районе Хабаровска

Министр строительства Хабаровского края Алексей Дубов проинспектировал ход строительства защитного гидротехнического сооружения южного округа в Хабаровске. Здесь развернуты работы на первом и втором участках объекта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Напомним, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин дал поручение завершить строительство дамбы к 1 сентября.
— Подрядчику поставлена задача нарастить людские и технические ресурсы для завершения строительства в срок, который установил Дмитрий Викторович Демешин. Одновременно с этой работой у нас 16 и 17 августа в акватории Хабаровского судостроительного завода успешно завершены испытания понтона-батопорта, — рассказал Алексей Дубов.
В настоящее время в завершающей стадии находится строительство первого и второго этапов дамбы. Строительством занимается новая подрядная компания ООО «Капторстрой».
Строительство дамбы завершается в Индустриальном районе Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Строительство дамбы завершается в Индустриальном районе Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Строительство дамбы завершается в Индустриальном районе Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
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— На объекте завершаются работы по укладке железобетонных плит, установке железобетонных парапетов, монтируется металлическое ограждение с установкой бетонных оснований. Для скрепления готовых железобетонных изделий выполняется армирование и бетонирование монолитных участков по всей протяженности объекта, — сказал министр.
Защитное сооружение возводится в три этапа. Первый — включает в себя пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон, второй — почти трехсотметровый участок около торгового центра «Броско Молл», где сегодня развернуты основные работы. Третий этап — это устои заградительного сооружения, монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 м, который является составной частью затворного сооружения.
Напомним, что дамба длиной 5,5 км станет частью самой большой на Дальнем Востоке пешеходной набережной общей протяженностью 12 км. Гидротехническое сооружение сможет защитить 16 городских улиц на территории площадью 300 гектаров.