Строительство дамбы завершается в Индустриальном районе Хабаровска

Защитное сооружение возводится в три этапа. Первый — включает в себя пятикилометровый участок дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон, второй — почти трехсотметровый участок около торгового центра «Броско Молл», где сегодня развернуты основные работы. Третий этап — это устои заградительного сооружения, монолитный порог с устройством понтона-батопорта длиной 75 м, который является составной частью затворного сооружения.