Сорванные сроки: как быть, если вас подвели с заказом

Кроме того, срок выполнения работ (оказания услуг) может быть указан в квитанции или ином документе и при этом такие условия могут признаваться договорными. На подтверждающем документе должны быть подпись и печать (при ее наличии у исполнителя) или иные реквизиты, подтверждающие, от кого именно исходит документ.