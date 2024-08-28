Сорванные сроки: как быть, если вас подвели с заказом

Сегодня потребители могут обратиться за специализированной услугой или видом работы в различные фирмы. Спектр услуг, на которые может рассчитывать потребитель, очень широкий.
При этом заказчик несет определенные риски при заказе работ или услуг. К примеру, качество исполнения может не соответствовать первоначальным ожиданиям и договоренностям, также может возникнуть спорная ситуация по срокам исполнения. Рассказываем, что должен знать потребитель, если его права нарушены.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК РАБОТЫ.
Сроки выполнения работ (оказания услуг) определены в ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» — это дата начала и конца работы (оказания услуги) или период выполнения работы (оказания услуг).
Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Например, «Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290, предусмотрено, что сведения о сроках выполнения заказов размещаются в помещении, где производится прием заказов, в удобном для обозрения месте, а сами Правила исполнитель должен предоставить потребителю для ознакомления (п. 6 Правил).
В случае, когда специальными правилами сроки не регулируются, они прописываются в договоре.
Согласно гражданскому законодательству, договор о выполнении работ или оказании услуг может быть заключен в устной или письменной форме. Письменный договор может заключаться путем составления документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, иными документами, в том числе электронными.
Кроме того, срок выполнения работ (оказания услуг) может быть указан в квитанции или ином документе и при этом такие условия могут признаваться договорными. На подтверждающем документе должны быть подпись и печать (при ее наличии у исполнителя) или иные реквизиты, подтверждающие, от кого именно исходит документ.
Если срок не установлен ни в договоре, ни в правилах выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг), а также отсутствует условие, позволяющее определить этот срок, то исполнитель все равно несет ответственность за его нарушение!
Для определения срока оказания услуги необходимо руководствоваться ст. 314 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательство, не предусматривающее срок его исполнения и не содержащее условий, позволяющих определить этот срок, должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства (заключения договора). Если работа (услуга) не выполняется в разумный срок, то она должна быть выполнена в течение 7 дней со дня предъявления требования о выполнении. Таким образом, устанавливается срок окончания работ или услуг.
В случае неисполнения указанного требования в семидневный срок, существует возможность обратиться с требованиями, предусмотренными статьей 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ УЛОЖИЛСЯ В СРОКИ.
В случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работ или оказания услуг, то руководствуясь статьей 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить исполнителю на свой выбор одно из требований:
— назначить исполнителю новый срок. Новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги);
— поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
— потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
— отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги);
— требовать возместить убытки, причиненные в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
Требование потребителя излагается в письменной претензии, которую необходимо отправить исполнителю. Если вопрос не разрешен в добровольном порядке, то потребитель может обратиться с соответствующим требованием в суд.
Важно: для того, чтобы предъявить претензию, можно не ждать нарушения срока. Закон дает потребителю такое право, если во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок.
В случае нарушения установленных по договору сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги).
Важно: если в договоре о выполнении работ (оказании услуг) установлен меньший размер неустойки — такое условие договора ничтожно!
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену выполнения работы (оказания услуги).
По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.