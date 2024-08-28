Август прощается с Хабаровским краем по-летнему тепло

Теплые, солнечные дни, которые установились в Хабаровске, совсем не предвещают скорого наступления осени. И только ночная прохлада напоминает, что лето по капельке уходит. Осталось всего ничего! Но мы еще можем насладиться августом, названным месяцем цветущих астр и падающих звезд.
А ведь на юге еще жаркий день обещают нам синоптики 29 августа. Так, в Вяземском днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбик термометра опустится до +16…+18 градусов. В Бикине в светлое время суток +27…+29, на рассвете те же +16…+18 градусов, сообщает «ИА “Хабаровский край сегодня” со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Хабаровске тоже прекрасная погода, дневной фон температур +26…+28, ночной +17…+19, возможен кратковременный дождь. В селе имени Полины Осипенко почти южные температуры, днем +26…+28, ночью +16…+18 градусов. В Комсомольске-на-Амуре днем +25…+27, ночью +16…+18 градусов. Чегдомын тоже порадует своих жителей теплом, днем там +23…+25 градусов, ночью +14…+16. В Троицком дневной фон температур +24…+26, ночной +17…+19 градусов. В Советской Гавани в послеобеденное время +23…+25, на рассвете +14…+16 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем +21…+23, ночью +14…+16 градусов, пройдет дождь. Сильный дождь с ветром до 15−20 метров в секунду ожидается в Охотске. Такой же шквалистый ураган синоптики прогнозируют и в Чумикане, днем там +22…+24 градуса, ночью +13…+15. В Аяне днем пройдет небольшой дождь, станет по-осеннему холодно, всего +16…+18, ночью ненамного лучше +11…+13 градусов. Уровень Амура у Хабаровска 446 сантиметров, вода в реке продолжает падать, в ближайшие дни она потеряет еще 15−20 сантиметров.
По народному календарю 29 августа отмечается Ореховый Спас, поскольку к этому времени созревали лесные орехи. Люди отправлялись на их сбор, а затем освящали их в церкви.
Еще Спас называют Третьим, он празднуется после Медового и Яблочного. Еще одно название его — Хлебный, в этот день принято выпекать хлеб из муки нового урожая. Но и это не все названия этого дня. 29 августа считается Холщовым или Полотняным, так как в этот день продавали холсты и полотна. В молитвах люди благодарили Бога за урожай.