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В районе Филевский Парк достраивают школу на 375 мест

В районе Филевский Парк в рамках столичной Адресной инвестиционной программы строят школу на 375 мест. Она расположена в Багратионовском проезде (дом 10). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80 процентов. Завершить строительные работы планируется в 2024 году», — рассказал Владимир Ефимов.

Кроме того, в школе обустроят современную медиатеку с комфортными местами для групповой и индивидуальной работы и многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.

Специализированные учебные и универсального назначения кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы сгруппируют по блокам. Ориентироваться в их расположении поможет единая графическая навигация.

«Благодаря использованию трансформируемых перегородок появится возможность варьировать вместительность и площадь кабинетов. В учебном корпусе создадут принцип безбарьерной среды: во все помещения будет обеспечен комфортный доступ, здесь установят специальную инфраструктуру», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что фасад здания уже готов, ведутся отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Качеству объектов образовательной инфраструктуры города по поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание. Как рассказал руководитель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков, с 2023 года, с момента начала строительства четырехэтажной школы площадью 6,9 тысячи квадратных метров, специалисты семь раз проверили объект. Их интересовало соответствие проектной документации используемых материалов и строительных конструкций.

образование
строительство