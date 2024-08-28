В районе Филевский Парк достраивают школу на 375 мест

Качеству объектов образовательной инфраструктуры города по поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание. Как рассказал руководитель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков, с 2023 года, с момента начала строительства четырехэтажной школы площадью 6,9 тысячи квадратных метров, специалисты семь раз проверили объект. Их интересовало соответствие проектной документации используемых материалов и строительных конструкций.