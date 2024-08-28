В районе Филевский Парк достраивают школу на 375 мест

«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80 процентов. Завершить строительные работы планируется в 2024 году», — рассказал Владимир Ефимов.
Кроме того, в школе обустроят современную медиатеку с комфортными местами для групповой и индивидуальной работы и многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.
Специализированные учебные и универсального назначения кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы сгруппируют по блокам. Ориентироваться в их расположении поможет единая графическая навигация.
«Благодаря использованию трансформируемых перегородок появится возможность варьировать вместительность и площадь кабинетов. В учебном корпусе создадут принцип безбарьерной среды: во все помещения будет обеспечен комфортный доступ, здесь установят специальную инфраструктуру», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что фасад здания уже готов, ведутся отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.
Качеству объектов образовательной инфраструктуры города по поручению Сергея Собянина уделяется особое внимание. Как рассказал руководитель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков, с 2023 года, с момента начала строительства четырехэтажной школы площадью 6,9 тысячи квадратных метров, специалисты семь раз проверили объект. Их интересовало соответствие проектной документации используемых материалов и строительных конструкций.