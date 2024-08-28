Прокуратура Петербурга убрала незаконные понтоны рядом с крейсером «Аврора»

Два понтона были размещены индивидуальным предпринимателем в акватории реки Большой Невки. Отмечается, что он сделал это без договоров, но не отреагировал на решение о запрете использования акватории. В ходе недавнего рейда сотрудниками полиции был составлен протокол. Понтоны изъяли как орудия совершения административного правонарушения и переместили на штрафную стоянку.