В Екатеринбурге массово задерживают пассажирские поезда

Время задержки в пути составляет от 1,5 часа до 3,5 часа. Так, из графика выбелись следующие маршруты: № 68 Москва — Абакан, № 150 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 74 Санкт-Петербург — Тюмень, № 110 Москва — Новый Уренгой, № 107 Волгоград — Нижневартовск, № 378 Казань — Новый Уренгой, № 70 Москва — Чита и № 292 Москва — Красноярск.