7 педагогов омских музыкальных школ стали участниками всероссийской конференции в Ноябрьске

Более 130 педагогов музыкальных школ из Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Москвы собрались на конференцию. Ее цель — повышение профессионального уровня преподавателей и развитие музыкального образования в регионах. Среди участников были и омичи. Один из них — преподаватель направления «Ударные инструменты» Детской школы искусств № 6, Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина, Музыкально-педагогического колледжа и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Эдуард Кургуз. Его стаж работы — почти 40 лет, он регулярно принимает участие в «Музыкальной мастерской Юрия Розума» в родном городе.
— Отлично, что для учеников есть музыкальные мастерские, а для нас, преподавателей, — конференции. Это дает дополнительный заряд вдохновения, — уверен Эдуард Кургуз.
На конференции педагоги знакомились с современными методиками преподавания и организации образовательного процесса, участвовали в теоретических и практических занятиях, которые для них провели эксперты из ведущих творческих вузов России по 9 направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. Всем им были вручены сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции — Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова. Не обошлось и без культурной программы: творческой встречи с народным артистом России и худруком «Музыкальной мастерской» Юрием Розумом и гала-концерта для жителей Ноябрьска.
— «Музыкальная мастерская Юрия Розума» — это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами, — считает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. — С 2017 года почти 3000 учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мастер-классах «Мастерской» под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста России Юрия Розума.
Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум рассказал, что благодаря сотрудничеству с «Газпром нефтью» проект «Музыкальная мастерская» за семь лет своего существования проделал невероятный путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. «Важную роль играет и работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта», — уверен маэстро.