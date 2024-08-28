7 педагогов омских музыкальных школ стали участниками всероссийской конференции в Ноябрьске

На конференции педагоги знакомились с современными методиками преподавания и организации образовательного процесса, участвовали в теоретических и практических занятиях, которые для них провели эксперты из ведущих творческих вузов России по 9 направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. Всем им были вручены сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции — Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова. Не обошлось и без культурной программы: творческой встречи с народным артистом России и худруком «Музыкальной мастерской» Юрием Розумом и гала-концерта для жителей Ноябрьска.