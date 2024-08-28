«Возвели бетонную коробку»: красноярская администрация незаконно продала участок на Взлетке

Ведомство выяснило, что в 2019 году ООО «Группа компаний “ЕКО” приобрело у администрации участок площадью 6,3 тыс. кв м. на пересечении улиц Партизана Железняка и Авиаторов.
Землю продали по льготной цене без торгов. Стоимость участка с 10,9 млн рублей снизилась до 1,6 млн рублей. Основанием для таких условий послужил «объект капитального строительства» на участке — постройка размером 36 кв. м.
Позже выяснилось, что это была бетонная «коробка», которая создавала видимость легальности передачи земли в собственность. Таким образом, сделка была незаконной, а муниципалитету причинили ущерб в 9,2 млн рублей.
По материалам проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Расследование поставлено на контроль прокуратуры.