Дмитрий Пучков посетит красноярский межрегиональный медиафорум «Енисей»

Известный блогер и публицист Дмитрий Пучков («Goblin») посетит XII красноярский межрегиональный медиафорум «Енисей». Об этом сообщили организаторы форума.
Дмитрий Пучков примет участие в работе секции «Журналистика в период СВО», а также проведёт творческую встречу с делегатами форума. Блогер поделится опытом работы в социальных сетях, созданием видеоконтента, а также расскажет о своих новых проектах и книгах.
Отметим, Дмитрий Пучков является автором свыше десятка книг, а также перевёл на русский язык почти 80 полнометражных фильмов.