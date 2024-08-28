Дмитрий Пучков посетит красноярский межрегиональный медиафорум «Енисей»

Дмитрий Пучков примет участие в работе секции «Журналистика в период СВО», а также проведёт творческую встречу с делегатами форума. Блогер поделится опытом работы в социальных сетях, созданием видеоконтента, а также расскажет о своих новых проектах и книгах.