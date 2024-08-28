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Дмитрий Пучков посетит красноярский межрегиональный медиафорум «Енисей»

Дмитрий Пучков примет участие в работе секции «Журналистика в период СВО», а также проведёт творческую встречу с делегатами форума.

Источник: Аргументы и факты

Известный блогер и публицист Дмитрий Пучков («Goblin») посетит XII красноярский межрегиональный медиафорум «Енисей». Об этом сообщили организаторы форума.

Дмитрий Пучков примет участие в работе секции «Журналистика в период СВО», а также проведёт творческую встречу с делегатами форума. Блогер поделится опытом работы в социальных сетях, созданием видеоконтента, а также расскажет о своих новых проектах и книгах.

Отметим, Дмитрий Пучков является автором свыше десятка книг, а также перевёл на русский язык почти 80 полнометражных фильмов.