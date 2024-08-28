Центральные улицы Владивостока перекроют на время проведения общегородского Дня знаний: дата и улицы

«Празднование Дня знаний становится доброй традицией во Владивостоке. В этом году темой праздника станут “игры” в широком смысле этого слова. В рамках праздника этого года на центральной площади, а также на Корабельной набережной и по улице Светланской возле Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева будут организованы различные активности, в которых участие смогут принять как дети, так и взрослые», — сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В мэрии отметили, что 31 августа на центральной площади будет установлена главная сцена, где состоится концертная программа с участием музыкальных групп, юных талантов и хэдлайнера мероприятия. Также здесь разместятся зоны с мастер-классами, ярмарка школьников, настольные игры, спортивные состязания и квизы.
Возле Музея Арсеньева откроется малая сцена праздника, где пройдут выступления творческих коллективов и различные тематические активности. Здесь же будет работать фудкорт и сувенирные лавки, а также будут организованы мастер-классы.
Корабельная набережная станет местом проведения яркого спортивного события — «Забег первых». Дети от 6 до 11 лет смогут преодолеть дистанцию в 500 метров, и каждый участник получит медаль и сладкий подарок. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация.
В связи с масштабным празднованием начала нового учебного года, в ночь с 30 на 31 августа будет закрыт проезд транспорта по участку от Нижнепортовой до Светланского переулка. Ограничение продлится с полуночи до пять часов вечера следующего дня. Также с полуночи до 23 часов будет перекрыто движение авто на улице Светланской по маршруту от Алеутской до Тигровой.
Кроме того, с 19 часов вечера пятницы будет запрещена парковка машин на вышеуказанных участках дорог в центре Владивостока.
Администрация города напоминает, что 31 августа и 2 сентября в столице Дальнего Востока вводится временное ограничение на продажу алкогольных напитков в радиусе 100 метров от мест проведения массовых мероприятий, а также по всему городу.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что известная российская певица и любимица молодежи даст бесплатный концерт во Владивостоке в День знаний. Узнать имя звезды можно в материале.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.