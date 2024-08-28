Центральные улицы Владивостока перекроют на время проведения общегородского Дня знаний: дата и улицы

«Празднование Дня знаний становится доброй традицией во Владивостоке. В этом году темой праздника станут “игры” в широком смысле этого слова. В рамках праздника этого года на центральной площади, а также на Корабельной набережной и по улице Светланской возле Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева будут организованы различные активности, в которых участие смогут принять как дети, так и взрослые», — сообщает пресс-служба администрации Владивостока.