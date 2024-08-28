За неисполнение контракта подрядчик заплатит около 900 тыс в Черемхово

— В связи с неисполнением обязательств по контракту заказчик отказался от услуг. После чего заключил аналогичный контракт с другой фирмой по более высокой цене. Это повлекло дополнительные расходы бюджетных средств в размере около 900 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.