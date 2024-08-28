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За неисполнение контракта подрядчик заплатит около 900 тыс в Черемхово

Организация должна была отремонтировать кровлю крыши.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчик выплатит около 900 тысяч рублей за неисполнение контракта. Известно, что коммерческая организация должна была капитально отремонтировать кровлю коррекционной школы города Черемхово. Они этого не сделали, из-за чего пришлось нанимать другую компанию. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— В связи с неисполнением обязательств по контракту заказчик отказался от услуг. После чего заключил аналогичный контракт с другой фирмой по более высокой цене. Это повлекло дополнительные расходы бюджетных средств в размере около 900 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По этой причине прокуратура предъявила в арбитражный суд заявление о взыскании ущерба, который нанесли региональному министерству образования. Теперь виновный подрядчик должен возместить всю сумму.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в конце 2025 года в Ангарске появится новый дворец бракосочетания.