За неисполнение контракта подрядчик заплатит около 900 тыс в Черемхово

Подрядчик выплатит около 900 тысяч рублей за неисполнение контракта. Известно, что коммерческая организация должна была капитально отремонтировать кровлю коррекционной школы города Черемхово. Они этого не сделали, из-за чего пришлось нанимать другую компанию. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— В связи с неисполнением обязательств по контракту заказчик отказался от услуг. После чего заключил аналогичный контракт с другой фирмой по более высокой цене. Это повлекло дополнительные расходы бюджетных средств в размере около 900 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По этой причине прокуратура предъявила в арбитражный суд заявление о взыскании ущерба, который нанесли региональному министерству образования. Теперь виновный подрядчик должен возместить всю сумму.
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