Аэропорты Владивостока и Харбина подписали соглашение о долгосрочном партнерстве

Международный аэропорт Владивосток и Харбинский Международный аэропорт «Тайпин» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Церемония подписания прошла в рамках официального визита китайской делегации в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока.
Соглашение охватывает ряд важных аспектов сотрудничества, включая обмен опытом, развитие новых международных маршрутов, и стимулирование туристического потока между Россией и Китаем. В частности, обе стороны договорились проводить совместные маркетинговые активности для продвижения воздушного сообщения, а также поддерживать российские и китайские авиакомпании в осуществлении полетов между Владивостоком и Харбином.
Директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров подчеркнул значимость возобновленного воздушного сообщения, которое было восстановлено в марте 2023 года. С тех пор количество рейсов между двумя городами увеличилось до девяти в неделю, превышая допандемический уровень.
«В 2019 году авиаперевозки между Владивостоком и Харбином составили порядка 36 тысяч пассажиров. На текущий момент с начала года на данном направлении аэропорт обслужил более 39 тысяч пассажиров», — отметил Александр Бобров.
Рейсы по маршруту Владивосток — Харбин выполняются несколько раз в неделю китайской авиакомпанией Chengdu Airlines, а также российскими авиакомпаниями «Аврора» и «Россия», что обеспечивает удобные связи с китайским городом Хуньчунь и столицей провинции Хэйлунцзян.
Напомним, текущим летом из Китая во Владивосток запущен еще один прямой рейс. В столицу Дальнего Востока с 14 июля летают самолеты из города Хайлар во Внутренней Монголии. Это новое направление появилось в расписании аэропорта, благодаря возрастающему интересу китайских туристов к Приморью.