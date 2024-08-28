Аэропорты Владивостока и Харбина подписали соглашение о долгосрочном партнерстве

Соглашение охватывает ряд важных аспектов сотрудничества, включая обмен опытом, развитие новых международных маршрутов, и стимулирование туристического потока между Россией и Китаем. В частности, обе стороны договорились проводить совместные маркетинговые активности для продвижения воздушного сообщения, а также поддерживать российские и китайские авиакомпании в осуществлении полетов между Владивостоком и Харбином.