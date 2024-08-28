Традиционная акция «Дальневосточная Победа» стартовала в Хабаровске

В Хабаровске проходит акция, приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Добровольцы раздают муаровые ленты жителям и гостям города. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Добровольцы движения “Бессмертный полк России” уже раздали более тысячи муаровых лент жителям и гостям города. Акция продолжится до 3 сентября», — рассказали в администрации города.
Муаровая лента символизирует Дальневосточную Победу и окончательный разгром милитаристской Японии, последнего союзника нацистской Германии. Желтый цвет ленты символизирует солнце и тепло, красный — победу, а белый — флаг Японии.