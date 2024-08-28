Традиционная акция «Дальневосточная Победа» стартовала в Хабаровске

В Хабаровске проходит акция, приуроченная ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Добровольцы раздают муаровые ленты жителям и гостям города. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".