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Хабаровчан зовут на генеральную уборку

Осенний месячник по санитарной очистке Хабаровска начнётся на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

Со 2 сентября по 7 октября в Хабаровске пройдет месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Планируется, что в работах по наведению порядка будет задействовано 15−20 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время месячника по санитарной очистке города пройдет субботник, который запланирован на 21 сентября. На генеральную уборку города выйдут студенты, школьники, коллективы предприятий и организаций, сотрудники администрации Хабаровска, рабочие жилищных организаций.

В сентябре и октябре будет ликвидировано более 20 свалок и убрано на 36 бесхозных территориях, продолжится наведение порядка в скверах и парках краевой столицы, управляющие компании и ТСЖ должны будут привести в порядок дворовые территории.

Запланировано также проведение масштабного озеленения: молодые деревья будут высаживать как муниципальные озеленители, так и управляющие компании, предприятия.

ЖКХ