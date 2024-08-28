Хабаровчан зовут на генеральную уборку

Со 2 сентября по 7 октября в Хабаровске пройдет месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Планируется, что в работах по наведению порядка будет задействовано 15−20 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».