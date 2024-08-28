Эксперт Шихов предупредил о вероятности ливней и крупного града в Перми

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов предупредил, что ливни и крупный град возможны в Перми 28 августа.
Сообщение о возможности прохождения осадков через краевую столицу эксперт опубликовал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что град и ливни со шквальным ветром пройдут местами по Пермскому краю. Как отмечал пермский ЦГМС, осадки возможны на протяжении всего дня в регионе 28 августа.
По данным Андрея Шихова, сейчас над северными районами Прикамья проходит мезомасштабная конвективная система, которая может вызвать опасные осадки, в том числе в краевой столице.
«Во второй половине дня по мере прохождения холодного фронта ещё более интенсивные явления вероятны и в центральных районах края, включая Пермь (наибольшая вероятность немного севернее Перми, после 14.00 местного времени)», — рассказал эксперт.
Как сообщает Шихов, шквалы ветра будут развиваться из-за высокой скорости ветра в средней тропосфере, где она достигнет 100 километров в час. Условия для подобных шквалов самые благоприятные с 25 мая.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что предупреждение об опасных явлениях — граде и ливнях — было опубликовано МЧС региона. Ведомством напомнило жителям Пермского края о важности соблюдения правил безопасности.