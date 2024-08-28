Эксперт Шихов предупредил о вероятности ливней и крупного града в Перми

Сообщение о возможности прохождения осадков через краевую столицу эксперт опубликовал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что град и ливни со шквальным ветром пройдут местами по Пермскому краю. Как отмечал пермский ЦГМС, осадки возможны на протяжении всего дня в регионе 28 августа.