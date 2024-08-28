Рядом с ЦКП «СКИФ» в Новосибирской областью создадут кампус

«Кампус двух университетов, по крайней мере, магистерская программа НГУ и НГТУ, с возможностью привлечения после окончания бакалавриата магистров из других вузов. Тогда они могут непосредственно работать с учеными, которые приезжают на эту установку и привозят интересные научные задачи, технологические проблемы и решения», — уточнил он.