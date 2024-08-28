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Рядом с ЦКП «СКИФ» в Новосибирской областью создадут кампус

В регионе с ЦКП «СКИФ» создадут кампус НГУ И НГТУ НЭТИ.

Источник: Reuters

Сегодня, 28 августа, на пресс-конференции на форуме «Технопром-2024» замдиректора Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров рассказал, что в Новосибирской области рядом с центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» планируется создать кампус Новосибирского государственного и Новосибирского технического университетов.

«Кампус двух университетов, по крайней мере, магистерская программа НГУ и НГТУ, с возможностью привлечения после окончания бакалавриата магистров из других вузов. Тогда они могут непосредственно работать с учеными, которые приезжают на эту установку и привозят интересные научные задачи, технологические проблемы и решения», — уточнил он.

Напомним, что сегодня в новосибирском «Экспоцентре» проходит второй день XI международного форума технологического развития «Технопром». Сиб.фм ведет прямой эфир с места событий.

наука