Рядом с ЦКП «СКИФ» в Новосибирской областью создадут кампус

Сегодня, 28 августа, на пресс-конференции на форуме «Технопром-2024» замдиректора Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров рассказал, что в Новосибирской области рядом с центром коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» планируется создать кампус Новосибирского государственного и Новосибирского технического университетов.
«Кампус двух университетов, по крайней мере, магистерская программа НГУ и НГТУ, с возможностью привлечения после окончания бакалавриата магистров из других вузов. Тогда они могут непосредственно работать с учеными, которые приезжают на эту установку и привозят интересные научные задачи, технологические проблемы и решения», — уточнил он.
Напомним, что сегодня в новосибирском «Экспоцентре» проходит второй день XI международного форума технологического развития «Технопром». Сиб.фм ведет прямой эфир с места событий.