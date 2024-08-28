Главные новости 28 августа 2024 года

Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не заходила в ОАЭ, а сразу шла в Россию. В августе банки ОАЭ начали отклонять такие платежи, вероятно по инициативе Китая. Через ОАЭ в РФ проходило до 30% техники.