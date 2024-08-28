Главные новости 28 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 августа 2024 года.
Украинский БПЛА атаковал топливный склад в Ростовской области
В Ростовской области вследствие атаки дрона ВСУ начался пожар на топливном складе, сообщил губернатор. Никто не пострадал, угрозы для жилых домов нет, пожар тушат экстренные службы. ПВО сбила 4 дрона в Ростовской области и 8 в Воронежской.
В Ингушетии предотвратили нападение на православную церковь
ФСБ задержала шестерых приверженцев международной террористической организации в Ингушетии. Они планировали нападения на правоохранителей и православную церковь. Преступления предотвращены совместно с СК и МВД.
В Белгороде экс-чиновницу обвинили в теракте по заказу ВСУ
Экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в содействии террористической деятельности, передаче 500 тыс. рублей и перемещении взрывчатых веществ в интересах кураторов с Украины.
Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за товары из КНР
Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не заходила в ОАЭ, а сразу шла в Россию. В августе банки ОАЭ начали отклонять такие платежи, вероятно по инициативе Китая. Через ОАЭ в РФ проходило до 30% техники.
Депутаты предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября
С 1 сентября вступит в силу закон, который запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За нарушение предусмотрены штрафы: 5 тысяч рублей для водителей и до 30 тысяч рублей для должностных лиц.