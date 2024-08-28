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Красноярские спасатели эвакуировали с Первого столба трех подростков

Красноярским спасателям пришлось спускать трех молодых парней с Первого столба. Туристы не смогли спуститься со скалы из-за дождя.

Источник: РИА "Новости"

На «Красноярских Столбах» двое подростков 15 и 17 лет в дождь поднялись на скальный массив и не смогли слезть. Тогда помочь им вызвался друг. Он начал забираться на столб, но не рассчитал силы и чуть не сорвался.

Несчастного случая удалось избежать — вовремя подоспели спасатели. Используя альпинистское снаряжение, они помогли туристам спуститься.

В краевой службе спасения напомнили, что восхождения в дождь, когда скалы становятся скользкими, опасно для жизни. Если происходят непредвиденные ситуации, следует позвать на помощь спасателей выдвижного поста.