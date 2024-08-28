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K-pop-группа OH MY GIRL выпустила клип на песню Classified

Южнокорейский герлз-бэнд OH MY GIRL представил видео на композицию Classified из своего свежего мини-альбома Dreamy Resonance.

Источник: Звук

Южнокорейский герлз-бэнд OH MY GIRL представил видео на композицию Classified из своего свежего мини-альбома Dreamy Resonance.

В нежном ролике участницы коллектива предстают в образе кукол в неком игрушечно-декоративном мире.

В разговоре с The Korea Herald девушки заметили, что Classified отличается от их привычных летних треков. «Эта песня посылает утешение тем, кому нужна рядом поддержка», — рассказали они. Также артистки заявили, что OH MY GIRL развились в плане самовыражения в музыке и вкладывают в исполнение собственную интерпретацию материала. «Теперь у нас более широкий музыкальный спектр», — поделилась Хеджон.

Dreamy Resonance последовал за прошлогодним EP «Golden Hourglass». В апреле 2023-го группа отметила восьмую годовщину своего дебюта клипом на композицию Miracle.