K-pop-группа OH MY GIRL выпустила клип на песню Classified

В разговоре с The Korea Herald девушки заметили, что Classified отличается от их привычных летних треков. «Эта песня посылает утешение тем, кому нужна рядом поддержка», — рассказали они. Также артистки заявили, что OH MY GIRL развились в плане самовыражения в музыке и вкладывают в исполнение собственную интерпретацию материала. «Теперь у нас более широкий музыкальный спектр», — поделилась Хеджон.