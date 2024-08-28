Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях мигрантов в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе проверки, организованной по факту нарушений мигрантами в Новосибирске, сообщает издание «АиФ — Новосибирск».