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Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях мигрантов в Новосибирске

Проверка была инициирована после жалоб жителей.

Источник: Соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе проверки, организованной по факту нарушений мигрантами в Новосибирске, сообщает издание «АиФ — Новосибирск».

Проверка была инициирована после жалоб жителей города на нелегальные автобусные перевозки соотечественников возле Хилокского рынка.

По сообщениям в социальных сетях, перевозки осуществляются без какого-либо регулирования, создавая неудобства для местных жителей. Ситуация не решается уполномоченными органами.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в хостеле с сотнями мигрантов выявили нарушения.

СК