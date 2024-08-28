Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях мигрантов в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе проверки, организованной по факту нарушений мигрантами в Новосибирске, сообщает издание «АиФ — Новосибирск».
Проверка была инициирована после жалоб жителей города на нелегальные автобусные перевозки соотечественников возле Хилокского рынка.
По сообщениям в социальных сетях, перевозки осуществляются без какого-либо регулирования, создавая неудобства для местных жителей. Ситуация не решается уполномоченными органами.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в хостеле с сотнями мигрантов выявили нарушения.