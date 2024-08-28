Мэрия Перми организует охрану недостроенного крематория

Согласно документу, подписанному и.о. главы Перми Ольгой Андриановой, администрация организует охрану объектов незавершенного крематория на Восточном кладбище. Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Дмитрий Галиханов.
Городские власти вели строительство крематория на Восточном кладбище более десяти лет, но так и не завершили его. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. Летом 2024 года мэрия анонсировала создание на Северном кладбище быстровозводимого крематория. Строительством займется АО «Пермский региональный оператор ТКО», краевой оператор по сбору и утилизации мусора. Недавно эта компания объявила закупку на разработку проектно-сметной документации для строительства этого объекта по начальной цене контракта 13 млн руб.