Мэрия Перми организует охрану недостроенного крематория

Городские власти вели строительство крематория на Восточном кладбище более десяти лет, но так и не завершили его. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. Летом 2024 года мэрия анонсировала создание на Северном кладбище быстровозводимого крематория. Строительством займется АО «Пермский региональный оператор ТКО», краевой оператор по сбору и утилизации мусора. Недавно эта компания объявила закупку на разработку проектно-сметной документации для строительства этого объекта по начальной цене контракта 13 млн руб.