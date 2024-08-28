Омское отделение «Красного креста» уличило омичку в мошенничестве

С июля 2023 года (когда она, якобы узнала о диагнозе во время профосмотра), девушка вела в соцсетях блог о раке. На своей странице во «ВКонтакте» она размещала мотивирующие видео со словами поддержки от людей со всей страны и лозунгами «Я не сдамся».