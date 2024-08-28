Омское отделение «Красного креста» уличило омичку в мошенничестве

Омичка, для которой искали донора костного мозга, и помогали со сбором средств неравнодушные граждане, оказалась обманщицей. Тренер Анна Ванцева, чемпионка России по стритлифтингу (как она сама себя назвала) обманывала людей больше года.
Девушку включили в реестр на поиск донора костного мозга, который, якобы, был срочно необходим. Подозрения вызвали документы, которые Анна предоставила людям ей помогающим. Позже Омское региональное отделение «Российского Красного Креста», которое искало донора, опубликовало заявление:
«Российский Красный Крест» помогает каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию. После появления информации о недобросовестности девушки, информацию о том, что к ним обращалась Анна Ванцева опровергли в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России — Рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО — ТЕСТ».
Предоставленные ею документы поддельные. Это подтвердила совместная с Министерством здравоохранения Омской области проверка. От действий Анны Ванцевой пострадали организации и простые жители Тюмени и Омска. Результаты проверки в общий доступ выложить не можем в связи с законодательством.
Пострадавшим от действий Анны Ванцевой рекомендуют обратиться в полицию. Люди из разных городов собирали для неё сотни тысяч рублей на операцию и реабилитацию.
С июля 2023 года (когда она, якобы узнала о диагнозе во время профосмотра), девушка вела в соцсетях блог о раке. На своей странице во «ВКонтакте» она размещала мотивирующие видео со словами поддержки от людей со всей страны и лозунгами «Я не сдамся».