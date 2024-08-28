Жители Катангского района, пострадавшие от паводков, получат матпомощь

Жители Катангского района смогут получить материальную помощь. Речь идет о пострадавших сибиряках во время весеннего паводка в 2024 году. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, поручение отдал губернатор области Игорь Кобзев. Согласно документу на разовую денежную помощь было выделено из резерва более 6,4 миллиона рублей.
— Выплаты уже направлены в кредитные организации и зачислены на счета граждан, а также в почтовые отделения, и будут вручены пострадавшим в соответствии с графиком, — рассказал министр соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Более 240 человек получат разовую выплату в 10 тысяч рублей. Из них 210 жители подтопленного села Преображенка, еще 33 из Токмы и один из села Ика. Почти 80 людям была направлена компенсация в размере 50 тысяч рублей за уничтоженное паводком имущество.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что День Байкала отметят в областном центре мастер-классами, играми и экскурсиями. В течении трех дней жители и гости города смогут принять участие в эко-прогулке по Кайскому бору.