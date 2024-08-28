Жители Катангского района, пострадавшие от паводков, получат матпомощь

Более 240 человек получат разовую выплату в 10 тысяч рублей. Из них 210 жители подтопленного села Преображенка, еще 33 из Токмы и один из села Ика. Почти 80 людям была направлена компенсация в размере 50 тысяч рублей за уничтоженное паводком имущество.